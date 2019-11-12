السلطة الفلسطينية تدين القصف الإسرائيلي على غزة وتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية

القاهرة- (مصراوي):

أدانت الرئاسة الفلسطينية، الجريمة الإسرائيلية المتواصلة بحق المواطنين في قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد مواطن وزوجته وإصابة أطفاله بعد استهداف منزلهم في حي الشجاعية بمدينة غزة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وحملت الرئاسة، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة وتبعات تدهور الأوضاع في القطاع.

كما طالبت المجتمع الدولي بالزام الحكومة الإسرائيلية بوقف العدوان فورا وضرورة توفير الحماية العاجلة لأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.

يذكر أن 3 شهداء ارتقوا منذ فجر اليوم في قطاع غزة، فيما أصيب العشرات بجروح، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت ممتلكات مدنية وشقق سكنية ومواقع في مناطق مختلفة في قطاع غزة.