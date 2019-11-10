البيت الأبيض: الأمين العام لحلف الناتو سيزور واشنطن الخميس

واشنطن - (د ب أ):

أعلن البيت الأبيض اليوم السبت أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج سيزور واشنطن يوم الخميس لمناقشة موضوعات تتعلق بالإنفاق على الدفاع والشؤون الأمنية.

وأضاف البيت الأبيض في بيان أن الرئيس دونالد ترامب وستولتنبرج سيبحثان مدى التقدم الذي أحرزه حلفاء الناتو فيما يتعلق بزيادة الإنفاق على الدفاعى "وضمان تقاسم الأعباء بشكل أكثر إنصافا".

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن ترامب كان قد ضغط على حلفاء الناتو من أجل زيادة نفقاتهم الدفاعية.

ونقلت بلومبرج عن بيان البيت الأبيض القول إن ترامب سيؤكد خلال لقائه ستولتنبرج على أهمية تعزيز قوة الدفاع والردع للناتو ضد التهديدات الخارجية. كما سيبحث الطرفان أهمية مواصلة التركيز على مكافحة الإرهاب وحماية شبكات الجيل الخامس وتعزيز القدرة على مقاومة الهجمات الإلكترونية.

وكان ستولتنبرج قد أشار أمس الأول الخميس إلى أن ألمانيا ستقوم بزيادة حصتها في الإنفاق على الدفاع قبل الاحتفال بالذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين.

وخلال كلمته في برلين، قال ستولتنبرج إنه يتوقع أن يفي جميع شركاء الحلف بالتزاماتهم، "ليس لأن الولايات المتحدة تطالب بذلك ، ولكن لأن حرية [الناتو] لا تأتي مجانًا".

ويأتي اجتماع ترامب وستولتنبرج بعد أسبوع من نشر مقابلة قال فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الناتو يعاني "من موت دماغي".

وقال ماكرون لمجلة "الإيكونوميست" البريطانية إن أوروبا بحاجة إلى "استعادة السيادة العسكرية" في الوقت الذي تبتعد فيه الولايات المتحدة، مضيفًا أن واشنطن " كانت تنظر فى مكان آخر" خلال السنوات العشر الماضية.