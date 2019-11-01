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الأمن اللبناني: رسائل نصية مفبركة تتهم مواطنين بالإساءة لرئيس الجمهورية

10:40 م الجمعة 01 نوفمبر 2019
الأمن اللبناني: رسائل نصية مفبركة تتهم مواطنين بالإساءة لرئيس الجمهورية

احتجاجات لبنان

بيروت - (أ ش أ)

أكد الأمن اللبناني أن الرسائل النصية التي يتلقاها مواطنون لبنانيون عبر هواتفهم المحمولة، متضمنة اتهامهم بارتكاب جريمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية، هي رسائل مفبركة وغير صحيحة على وجه الإطلاق.

وذكر جهاز قوى الأمن الداخلي، في بيان مساء اليوم، أنه تلقى ما يفيد إرسال رسائل نصية على أرقام الهواتف، على أنها مرسلة من قوى الأمن الداخلي، وأنها تتضمن في نصها "أنت متهم بجرم الإساءة إلى فخامة رئيس الجمهورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسوف يتم التواصل معك قريبا".

وأشار الجهاز إلى أن هذه الرسالة غير صحيحة، ولم تصدر عن قوى الأمن الداخلي، وأنه يجري حاليا التحقيق لمعرفة مصدر هذه الشائعة.

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الأمن اللبنانية رسائل مفبركة احتجاجات لبنان الإساءة للرئيس

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