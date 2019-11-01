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استنفار في مدينتين ألمانيتين بسبب تهديدات لمستشفيات وفنادق

07:47 م الجمعة 01 نوفمبر 2019
استنفار في مدينتين ألمانيتين بسبب تهديدات لمستشفيات وفنادق

الشرطة الألمانية - أرشيفية

لودفيجسهافن، ألمانيا (د ب أ)

وصلت إلى عدد من الفنادق والمستشفيات في مدينتي لودفيجسهافن (بولاية راينلاند بفالتس)/ مانهايم (ولاية بادن فيرتمبيرج) اليوم الجمعة تهديدات هاتفية استدعت استنفارا للشرطة في المدينتين (والولايتين).

واعتبرت الشرطة حتى الآن أن الامر لا يمثل خطرا ماثلا.

وقالت متحدثة باسم الشرطة في لودفيجساهافن إن رجلا اتصل بين الثانية عشرة والواحدة ظهر اليوم بهذه المؤسسات وأبلغ عددا من التهديدات المختلفة.

ولم تدل المتحدثة بنوعية التهديدات التي أبلغها الرجل لدواعي تكتيكية تتعلق بالتحقيقات.

ولم تؤكد المتحدثة تقارير قالت إن الأمر متعلق بهجمات بالقنابل.

وقالت المتحدثة إن التهديدات وصلت إلى ستة فنادق وثلاث مستشفيات، مشيرة إلى أن سبع مؤسسات تم تهديدها في مدينة لودفيجسهافن وأن كلا من مانهايم وليمبورجسهوف وصلها تهديد واحد.

تم إخلاء فندق ليمبورجسهوف من نزلائه بأمر شركة تشغيل الفندق وفقا للمتحدثة باسم الشرطة ، مبينة أنه لم يتم إخلاء مبان أخرى لأن الشرطة لا تعتقد أنه "تهديد واقعي".

ويستمر الاستنفار الأمني في المنطقة منذ الظهيرة.

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