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    تركيا أبلغت أمريكا وروسيا وحلفاء أوروبيين باجتياح سوريا

    05:46 م الأربعاء 09 أكتوبر 2019
    تركيا أبلغت أمريكا وروسيا وحلفاء أوروبيين باجتياح سوريا

    القوات التركية - ارشيفية

    القاهرة (مصراوي)
    قالت تركيا إنها أبلغت الولايات المتحدة وروسيا، وحلفاءها الأوروبيين بأمر اجتياحها شمال شرق سوريا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

    ونقلت الوكالة عن وزارة الدفاع التركية أنه تم إطلاع ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، وكذلك حلف شمال الأطلسي (ناتو) والأمم المتحدة على العملية.

    وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان اجتياح بلاده لأجزاء من سوريا رسميا بعد ساعتين ونصف من اطلاع هذه الدول بذلك .

    وتمتلك تركيا ثاني أكبر جيش في حلف الناتو، ومن المقرر أن يزور الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج اسطنبول بعد غد الجمعة.

    تركيا سوريا واشنطن روسيا

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