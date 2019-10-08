ماكرون يعد بمحاربة الإرهاب الإسلامي "بلا هوادة"

باريس- (د ب أ):

وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، بمحاربة الإرهاب الإسلامي "بلا هوادة"، وذلك في حفل تأبين لأحد أفراد الشرطة الذي قتل في هجوم طعن بباريس الأسبوع الماضي.

وقال في مقر الشرطة إن المؤسسات الفرنسية ليست هي فقط من يحتاج إلى مساهمة في الجهد المبذول بهذا الشأن، ولكن المجتمع الفرنسي ككل.

وأضاف ماكرون: "يجب على الأمة بأسرها أن تعبئ نفسها وأن تواجه (كائن) الهيدرا الإسلاموي"، وذلك في إشارة إلى وحش مائي خرافي متعدد الرؤوس، معروف في الأساطير اليونانية.

كان موظف يعمل في مقر شرطة باريس، قد قتل أربعة من زملائه في هجوم بسكين، في وقت سابق من الشهر الجاري. وتشير الدلائل الصادرة عن الشرطة إلى وجود دوافع إرهابية محتملة وراء هذه الجرائم.

وكان المشتبه به البالغ من العمر 45 عامًا، اعتنق الإسلام قبل نحو 10 أعوام، وكان على اتصال بأعضاء مشتبه بهم في الحركة السلفية المتشددة.

وواجهت فرنسا موجة من الهجمات الإسلامية، التي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف (داعش) مسؤوليته عن معظمها، خلال الفترة بين عامي 2015 و2016، وهو ما أسفر عن سقوط أكثر من 230 ضحية.

ووقعت سلسلة من الهجمات الصغيرة منذ ذلك الحين. كما أفادت تقارير باستهداف الشرطة والجيش بشكل متكرر.