الصين تدعو إلى ترقب ردها على إدراج أمريكا لشركات تكنولوجية على قائمة سوداء

بكين- (د ب أ):

ألمحت الصين إلى أنها سترد على قيام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوضع ثماني شركات تكنولوجية عملاقة على قائمة سوداء لاتهامها بالتورط في انتهاكات حقوقية ضد أقليات مسلمة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنج شوانج أجاب اليوم الثلاثاء على سؤال عما إذا كانت الصين سترد على الإجراء الأمريكي بالقول للصحفيين: "انتظرونا".

وأكد أيضا أن الصين ستتخد خطوات "لحماية مصالحها"، ونفى تورط الحكومة في انتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانج الواقعة أقصى غربي البلاد.

ومن بين الشركات المدرجة على القائمة السوداء شركتا "هانجتشو هيكفيجن للتكنولوجيا الرقمية" و"تشجيانج داهوا للتكنولوجيا" التي تشير بعض التقديرات إلى أنهما تسيطران على نحو ثلث السوق العالمية لكاميرات المراقبة ولهما كاميرات في جميع أنحاء العالم.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية أعلنت أمس أنها أدرجت 28 منظمة حكومية وتجارية صينية على قائمة سوداء بسبب انتهاك حقوق الويغور في إقليم شينجيانج.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الشركات المدرجة في القائمة السوداء تشمل مكتب الأمن العام الحكومي لمنطقة ويغور شينجيانج ذاتية الحكم و 19 عنصرا تابعا لها، إلى جانب ثمانية كيانات تجارية.

وسيجري إدراج هذه المنظمات إلى "قائمة الكيانات" التابعة لوزارة التجارة، وهي قائمة بالشركات التي يُحتمل أن تشكل خطرا على مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية.

وجاءت إجراءات وزارة التجارة الأمريكية بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض أن واشنطن ستستأنف المحادثات التجارية رفيعة المستوى مع بكين في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وسط حرب تجارية مستمرة منذ نحو عام بين أكبر اقتصادين في العالم.