وزير بريطاني معلقا على قرار ترامب بشأن سورية: من سلطته اتخاذ قرارات عسكرية

لندن- (د ب أ):

أكد وزير بريطاني اليوم الثلاثاء أن من سلطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ قرارات عسكرية، وذلك بعدما أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تعتزم اعتراض عملية عسكرية تتأهب تركيا لشنها في شمال سوريا.

وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، :"من سلطة الرئيس اتخاذ القرارات المتعلقة بأنشطة جيشه، وهذا بالطبع ما يفعله".

وردا على سؤال عما إذا كان ترامب تشاور مع بريطانيا حول القرار، قال شابس إن المملكة المتحدة والولايات المتحدة "يجريان مباحثات طوال الوقت" حول الشؤون الخارجية.

ولم يوضح شابس ما إذا كانت بريطانيا تريد من الولايات المتحدة إعادة النظر في موقفها.

وحذر الاتحاد الأوروبي أمس من أن قيام تركيا بشن عملية عسكرية في سوريا سيلحق الضرر بالمدنيين، وسيهدد بتقويض الجهود السياسية لحل الصراع الذي طال أمده. ولفت الاتحاد إلى أنه يتفهم المخاوف الأمنية التركية المشروعة، ولكنه يؤمن في الوقت نفسه بأن أي حل مستدام للصراع السوري لن يتحقق عبر الوسائل العسكرية، وإنما يتطلب انتقالا سياسيا حقيقيا.

وكان ترامب كتب على موقع تويتر أن بريطانيا "سعيدة" بالقرار.