قوات سوريا الديمقراطية: أردوغان يستهدف تشريد سكان شمالي سوريا

دمشق- (أ ش أ):

اتهمت قوات سوريا الديمقراطية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمحاولة تشريد سكان منطقة الواقعة شمالي سوريا من خلال العملية العسكرية التركية فيما يسمى المنطقة الآمنة، التي أعلنت عنها أنقرة.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" اليوم الاثنين، إن أردوغان يهدف إلى "تشريد سكان شمالي سوريا وتغيير المنطقة المستقرة والآمنة إلى منطقة نزاع وحرب دائمة".

وأضافت أنها قدمت تضحيات تمثلت بسقوط 11 ألف قتيل من قواتها على مدى 5 أعوام، محذرة من أن أي هجوم تركي سيؤدي إلى تراجع الجهود الدولية لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية إن حربا طويلة الأمد في المنطقة ستجعل من سوريا منطقة نزاع دائمة، وفي وقت يبحث به المجتمع الدولي عن الحل السياسي في سوريا، يعاني الشعب السوري منذ سنوات الحرب والهجرة.