أردوغان وترامب يبحثان المنطقة الآمنة شمالي سوريا

انقرة - (د ب أ ):

بحث الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والأمريكي دونالد ترامب، ملف "المنطقة الآمنة" التي من المخطط إقامتها شرق الفرات شمالي سوريا، وقررا اللقاء في واشنطن خلال نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، مساء اليوم الأحد،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وتبادل أردوغان مع ترامب الآراء حول القضايا الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة، و"المنطقة الآمنة" التي من المخطط إقامتها شرق الفرات.

وأكّد أردوغان لترامب أن إقامة المنطقة الآمنة شرط للقضاء على التهديد الإرهابي الناجم عن تنظيم حزب العمال الكردستاني - قوات حماية الشعب الكردية "بي كيه كيه - واي بي جي"، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وأكد أردوغان أيضًا أن تركيا مصممة على استمرار مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، واتخاذ جميع التدابير لتجنب مشكلة مشابهة (لداعش) في المنطقة.

كانت تركيا والولايات المتحدة الحليفتان في حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد اتفقتا في أغسطس على إنشاء "منطقة آمنة" على الحدود الشمالية الشرقية لسوريا مع تركيا، غير أنه لم يتم حتى الأن انشاء هذه المنطقة نظرًا لوجود خلاف حول مساحتها.

وهدد أردوغان مطلع الشهر الجاري أن تركيا ليس لديها خيار سوى العمل بمفردها بعدما فشلت في تحقيق تقدم مع الولايات المتحدة حول إقامة "منطقة آمنة" مخطط لها في شمال سوريا.

وتسيطر تركيا بالفعل على مناطق بغرب نهر الفرات بعد شن عمليتين عسكريتين هناك.