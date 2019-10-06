وزير الخارجية الأردني يبحث مع وفد أمريكي العلاقات الثنائية بين البلدين

عمان - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، مع وفد من أعضاء لجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب الأمريكي، العلاقات الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة والمستجدات الإقليمية، خصوصا تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية والتحديات التي تواجه جهود حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، بالإضافة إلى الأزمة السورية والحرب على الإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الصفدي أكد - خلال اللقاء - عمق العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، مثمنا الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للمملكة.

من جهتهم، ثمن أعضاء الوفد دور الملك عبدالله الثاني، والجهود التي يقودها لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة آفة الإرهاب، مشددين على استمرار دعم الأردن كشريك استراتيجي للولايات المتحدة.