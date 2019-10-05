كبار مفاوضي أمريكا وطالبان يلتقون في إسلام أباد

إسلام أباد - (د ب أ):

ذكر مسؤولون أن كبار المفاوضين من الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان اجتمعوا في إسلام أباد في محاولة جديدة لإحياء عملية السلام الأفغانية، بعد شهر من انهيار المحادثات.

وقال مسؤول باكستاني مشترطا عدم الكشف عن هويته: "التقى المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد وممثلو طالبان في إسلام أباد".

وأضاف أن المبعوث الأمريكي وممثلي طالبان سوف يقيمون في إسلام أباد حتى غدا الأحد وقد يلتقيان مجددا. وقال إنه كان هناك احتمالية أن يلتقي قادة طالبان رئيس الوزراء عمران خان.

وأكد مصدر بحركة طالبان أن أول لقاء مباشر بين كبير المفاوضين الأمريكيين وطالبان جري أمس الأول الخميس، في حين أن مصدرا آخر قال إنه استمر حتى الجمعة.

وقال المسؤول إنه بعد ترتيب اللقاء، كانت باكستان تحاول إقناع طالبان بقضية وقف إطلاق النار وهي أحد المخاوف الرئيسية التي دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانسحاب من محادثات السلام.

ويرأس وفد طالبان، المؤسس المشارك للجماعة، رئيس الجناح السياسي، ملا عبدالغني برادر، الذي كان محتجزا في باكستان لثمانية أعوام قبل أن يفرج عنه في 2018 لتسهيل عملية السلام في أفغانستان.

وأكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أنه جرى ترتيب لقاء بين طالبان ومندوبين أمريكيين.

ويقوم خليل زاد برحلات مكوكية من وإلى العاصمة الباكستانية منذ طلب ترامب في ديسمبر المساعدة في دفع طالبان إلى طاولة المفاوضات.

وتتهم الولايات المتحدة وأفغانستان، إسلام أباد بدعم فصائل طالبان وهو ما تنفيه باكستان.

يشار إلى أن ترامب، الغي مطلع الشهر الماضي مفاوضات السلام مع طالبان ، بعد إعلان الحركة مسؤوليتها عن هجوم في كابل، أسفر عن مقتل جندي أمريكي و11 شخصا آخرين.