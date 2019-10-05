تقارير: مفاوضون من أمريكا وكوريا الشمالية يجتمعون في ستوكهولم لإجراء محادثات نووية

ستوكهولم- (د ب أ):

وصل مفاوضون من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى العاصمة السويدية، ستوكهولم، لإجراء جولة جديدة من المفاوضات النووية التي تجرى اليوم السبت، طبقا لما ذكرته وسائل إعلام سويدية.

ولم تؤكد وزارة الخارجية السويدية رسميا الاجتماع مسبقا، غير أنه من الشائع في السويد عدم مناقشة عقد اجتماعات دبلوماسية، بشكل علني حتى انتهائها، كما لم تؤكد وزارة الخارجية الأمريكية ذلك.

وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء إنه من المقرر أن يعقد مسؤولون أمريكيون وكوريون شماليون محادثات نووية على مستوى مجموعات العمل في السويد اليوم السبت، بعد اجتماع تمهيدي عُقد هناك أمس.

وأضافت يونهاب أن ستيفان بيجون، المبعوث الخاص الأمريكي لشؤون كوريا الشمالية ونظيره الكوري الشمالي، كيم ميونج جيل يقودان المحادثات.

وتضطلع السويد بدور مهم في العلاقة بين البلدين، نظرا لأنه بخلاف الولايات المتحدة، تبقي على العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع بيونج يانج.

وفي يناير الماضي، استضافت السويد اجتماعا التقى فيه دبلوماسيون كوريون شماليون وجنوبيون مع مبعوثين أمريكيين، قبل قمة ثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وأكدت كوريا الشمالية هذا الاسبوع أنها أطلقت نوعا جديدا من الصواريخ الباليستية من غواصة، من نوع "بوكجوكسونج-3" من المياه قبالة ساحلها الشرقي.