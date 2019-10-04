رئيس البرلمان العراقي: سأنضم للتظاهرات حال لم تُنفذ مطالب المحتجين

القاهرة – مصراوي:

قال رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، إن البرلمان سينضم إلى التظاهرات المندلعة في البلاد، في حال تقاعست الدولة عن تنفيذ مطالب المحتجين.

وأعلن الحلبوسي، في مؤتمر صحفي، تشكيل لجنة خدمات برئاسته وبعضوية الاتحادات والنقابات لإسناد الدولة ببرنامج حكومي إصلاحي.

وأكد أن البرلمان يدرس إعادة تأهيل المؤسسة العسكرية، داعيًا إلى التحقيق في الاعتداء على المتظاهرين.

وشدد رئيس البرلمان العراقي، على ضرورة محاسبة المفسدين ومحاربة البيروقراطية، لافتًا إلى أن الشعب العراقي عانى من الإرهاب والفساد.

وشدد رئيس البرلمان العراقي، على دعم مطالب المتظاهرين، مؤكدًا أنه يجب عدم السماح للمندسين باستغلال التظاهرات.

ودعا إلى حماية ممتلكات الدولة، مؤكدًا أنه لابد من اتخاذ إجراءات تتوافق مع متطلبات الشعب.

أعلنت مصادر أمنية وطبية عراقية، أنه قتل 10 محتجين عراقيين خلال تظاهرات الجمعة في العاصمة بغداد، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، مقتل أربعة مواطنين بينهم عناصر أمن بنيران قناصين في بغداد.

وقالت الخلية في بيان لها أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن أربعة أشخاص بينهم منتسبان من القوات الأمنية قتلوا في ساحة الطيران ومول النخيل وشارع فلسطين وطريق محمد القاسم اثناء خروجه من الباب الشرقي ببغداد"، مضيفة أن ذلك تم بنيران قناصين مجهولين.

يشار إلى أن الإعلام الأمني أكد، في وقت سابق، وجود حالات قنص بين صفوف المتظاهرين والقوات الامنية لخلق الفتنة.

فيما أكدا الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في وقت سابق اليوم، على حفظ الأمن المجتمعي ونبذ العنف وسلامة المتظاهرين والقوات الأمنية، ووجوب المباشرة بخطة عمل واجراءات سريعة ودقيقة تتعلق بالواقع الخدمي وتلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية القصوى لاتخاذ إجراءات صارمة في مكافحة الفساد.

واندلعت التظاهرات في العراق، احتجاجا على الفساد والبطالة وغياب الخدمات في بغداد، قبل أن تمتد إلى مناطق الجنوب في حين بدت المحافظات الشمالية والغربية هادئة نسبيا.