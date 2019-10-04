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    موسكو تطلب ايضاحات من سفير إيران حول إيقاف صحفية روسية فى طهران

    05:01 م الجمعة 04 أكتوبر 2019
    موسكو تطلب ايضاحات من سفير إيران حول إيقاف صحفية روسية فى طهران

    وزارة الخارجية الروسية

    موسكو- (د ب ا) :

    استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، السفير الإيراني لدى موسكو، مهدي سنائي، للحصول على إيضاحات حول إيقاف السلطات الإيرانية صحفية روسية في طهران.

    ونقلت قناة"روسيا اليوم" عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا وقولها اليوم: "في علاقة بإيقاف المواطنة الروسية (يوليا) يوزيك، تمت دعوة السفير الإيراني لتقديم توضيح سريع لما وقع، وضمان حقوق المواطنة الروسية".

    وفي وقت سابق اليوم أفاد الملحق الإعلامي الروسي في طهران، أندريه جاننكو، في تصريح خاص لقناة روسيا اليوم بأن السلطات الإيرانية اعتقلت الصحفية الروسية يوليا يوزيك للاشتباه في تعاونها مع الاستخبارات الإسرائيلية.

    وزارة الخارجية الروسية إيران سفير إيران اعتقال صحفية روسية

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