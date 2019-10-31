البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على المنشآت النفطية في السعودية

القاهرة - أ ش أ

أدان البرلمان العربي الهجوم الارهابي الجبان على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية في خرق صارخ لميثاق الأمم المتحدة وللقوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

وأكد البرلمان العربي -في قرار بشأن "الهجوم الإرهابي على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية" أصدره في ختام أعمال جلسته العامة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني التي عقدت اليوم الخميس بالقاهرة- أن هذا الهجوم الإرهابي يعد جريمة حرب وتصعيدا ممنهجا وخطيرا ليس تجاه المملكة العربية السعودية فحسب وإنما العالم بأسره بهدف زعزعة الأمن في المنطقة الأضرار بإمدادات الطاقة وتهديد الاقتصاد العالمي.

وشدد البرلمان العربي على تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية في الحفاظ على أمنها واستقراراها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية منشآتها الحيوية والاقتصادية ضد كل من يحاول المساس بها.

وثمن البرلمان العربي حكمة قيادة المملكة العربية السعودية في التعامل مع هذه الاعتداءات الإرهابية من خلال مشاركة خبراء من الأمم المتحدة وعدد من الدول الفاعلة على الصعيد العالمي في لجنة التحقيق التي شكلتها المملكة للوقوف على الحقائق.

وشدد البرلمان العربي على دعمه للمملكة العربية السعودية في كافة الإجراءات التي تكفل أمن واستقرار المملكة في ضوء ما تسفر عنه نتائج التحقيقات.

وطلب البرلمان العربي كافة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة باتخاذ موقف جماعي عاجل وحازم تجاه هذا العمل الارهابي الجبان باعتباره اختبارا حقيقيا لإدارة المجتمع الدولي والذي لا يجب أن يمر بلا عقاب ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين والمنفذين والذين يقفون خلفه سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو دولا.

وقرر البرلمان العربي تكليف رئيسه الدكتور مشعل السلمي بمتابعة وإبلاغ هذا القرار لكل من: الأمين العام للجامعة العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والأمين العام للأمم المتحدة ، ورئيس مجلس الأمن الدولي، ورئيس الاتحاد الأوروبي ، ورئيس البرلمان الأوروبي، ورئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء البرلمانات الإقليمية .