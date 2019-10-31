العراق: اتفاق بين الرئيس والكتل النيابية على انتخابات مبكرة

القاهرة- (مصراوي):



اجتمع الرئيس العراقي برهم صالح، الخميس، مع رؤساء الكتل السياسية لمناقشة آخر التطورات على الساحة العراقية، وذلك في حضور 10 شخصيات من بينهم هادي العامري، ومحمد الحلبوسي، وفالح الفياض، ونوري المالكي، ورشيد العزاوي.



وخرج المجتمعون بقرارات عدة، أهمها إجراء "التعديلات الدستورية اللازمة، وتعديل قانون الانتخابات، إضافةً إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة".



كما طالب المجتمعون بتقديم "إصلاحات عاجلة يلمسها المواطن"، إضافةً إلى "حماية المتظاهرين والتعامل السلمي معهم ومحاسبة المخربين"، بحسب قناة "العربية الإخبارية.



من جهته، أكد رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي في تغريدات عبر تويتر أن "العراق يمر بأزمة حقيقية"، داعياً إلى إنقاذه بـ"أسرع وقت". وأكد على "أهمية متابعة مطالب المتظاهرين والاستجابة لها ومحاسبة القتلة"، على حد تعبيره.



كما أشار العبادي إلى "خطورة بقاء الوضع كما هو عليه"، محذراً في الوقت نفس من أن "بقاء الحكومة الحالية سيفكك الدولة ويسقط المزيد من هيبتها".



وأكد أيضا أن "هيبة الدولة تكون في احترام مواطنيها وتلبية مطالبهم المحقة". كما شدد العبادي على أن كتلته ماضية في طلب استجواب رئيس مجلس الوزراء وسحب الثقة من الحكومة.



كما دعا إلى "نبذ المحاصصة وتشكيل حكومات مستقلة وكُفء وحصر السلاح بيد الدولة وتجريم أي كيان مسلح".