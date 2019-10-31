أبوالغيط يبحث مع عضو في "فتح" تطورات الانتخابات الفلسطينية

القاهرة- (د ب أ):

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، الخميس، مع عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة التطورات المتعلقة بإجراء الانتخابات الفلسطينية، التشريعية والرئاسية.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، في بيان صحفي، إن "أبوالغيط استمع لشرح مفصل قدمه عزام الأحمد حول مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإجراء الانتخابات في كافة المناطق الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

ووفق المصدر، شدد الأمين العام على الأهمية الكبيرة التي تمثلها الانتخابات كخطوة ضرورية لإنهاء الانقسام المستمر منذ 13 عاماً، والذي يكلف الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية الكثير.

وأوضح المصدر أن أبوالغيط أعرب خلال اللقاء عن تطلعه الي تجاوب كافة الفصائل الفلسطينية مع إجراء الانتخابات، والعمل على تذليل العقبات الفنية والسياسية التي طالما أخرت إجراءها في السابق.