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    فيضانات تقتل 9 وتُشرد 25 في جنوب السودان.. وإعلان الطوارئ في 27 ولاية

    02:48 م الخميس 31 أكتوبر 2019
    فيضانات تقتل 9 وتُشرد 25 في جنوب السودان.. وإعلان الطوارئ في 27 ولاية

    فيضانات جنوب السودان - ارشيفية

    جوبا- (د ب أ):

    أعلن جنوب السودان، الخميس، حالة الطوارئ في عدد كبير من ولايات البلاد، وذلك بعد فيضانات تسببت في مقتل 9 أشخاص وتشريد 25 ألفا.

    وأعلن الرئيس سلفا كير، في بيان، فرض حالة الطوارئ في 27 ولاية من أصل 32 ولاية بالبلاد، وذلك بعدما طمرت الأمطار الغزيرة العديد من القرى.

    وأوضح الرئيس أن الهدف من فرض الطوارئ هو أن تتيح لعمال الإغاثة ووكالات الطوارئ مساعدة المتضررين من الفيضانات ممن يحتاجون للمساعدة.

    ووفقا لكير فإن ما لا يقل عن تسعة أشخاص لقوا حتفهم من جراء الفيضانات بمنطقة أعالي النيل قبل أيام.

    جنوب السودان فيضانات فرض حالة الطوارئ الأمطار الطقس السيئ

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