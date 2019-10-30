مقتل وإصابة 22 شخصًا على الأقل إثر وقوع انفجار في عاصمة بنجلاديش

دكا - (أ ش أ):

أعلنت الشرطة في بنجلاديش مقتل 5 أطفال على الأقل وإصابة 17 آخرين، اليوم الأربعاء، إثر انفجار أسطوانة غاز تُستخدم لتضخيم البالونات خارج إحدى المدارس في العاصمة دكا.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم عن المسؤول بشرطة بنجلاديش، أبو الكلام آزاد، قوله اليوم إن الانفجار وقع أثناء بيع أحد التجار لبالونات للأطفال في حي فقير بمنطقة روبناجار بالعاصمة دكا.

وأوضحت الشبكة أن أعمار الأطفال الضحايا تتراوح ما بين 7 إلى 14 عامًا، مشيرة إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.

ولا يزال سبب الانفجار غير معلوم للسلطات في بنجلاديش حتى الآن.