الرئيس اللبناني يطلب من حكومة الحريري الاستمرار في تصريف الأعمال

بيروت- (د ب أ):

أفادت الرئاسة اللبنانية اليوم الأربعاء بأن الرئيس ميشال عون طلب من حكومة رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري الاستمرار كحكومة تصريف أعمال.

وذكرت الرئاسة، عبر موقع تويتر، اليوم أن عون "طلب من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تُشَكَّل حكومة جديدة".

فُتحت الطرقات في معظم المناطق اللبنانية صباح الأربعاء بعد أن أغلقها المتظاهرون على مدى أسبوعين، غداة إعلان رئيس الوزراء سعد الحريري استقالة حكومته بعد 13 يوماً من احتجاجات شعبية غير مسبوقة عمّت كافة المناطق اللبنانية.

وعلى الرغم من عودة الوضع في البلاد تدريجياً إلى طبيعته، شدّد بعض المحتجّين على أن الاستقالة لا تكفي ليخرجوا من الشارع، وذلك في ظلّ غموض يحيط بالمرحلة المقبلة سياسياً.