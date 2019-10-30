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    الرئيس اللبناني يطلب من حكومة الحريري الاستمرار في تصريف الأعمال

    01:44 م الأربعاء 30 أكتوبر 2019
    الرئيس اللبناني يطلب من حكومة الحريري الاستمرار في تصريف الأعمال

    الرئيس اللبناني ميشال عون

    بيروت- (د ب أ):

    أفادت الرئاسة اللبنانية اليوم الأربعاء بأن الرئيس ميشال عون طلب من حكومة رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري الاستمرار كحكومة تصريف أعمال.

    وذكرت الرئاسة، عبر موقع تويتر، اليوم أن عون "طلب من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تُشَكَّل حكومة جديدة".

    فُتحت الطرقات في معظم المناطق اللبنانية صباح الأربعاء بعد أن أغلقها المتظاهرون على مدى أسبوعين، غداة إعلان رئيس الوزراء سعد الحريري استقالة حكومته بعد 13 يوماً من احتجاجات شعبية غير مسبوقة عمّت كافة المناطق اللبنانية.

    وعلى الرغم من عودة الوضع في البلاد تدريجياً إلى طبيعته، شدّد بعض المحتجّين على أن الاستقالة لا تكفي ليخرجوا من الشارع، وذلك في ظلّ غموض يحيط بالمرحلة المقبلة سياسياً.

    سعد الحريري ميشال عون تصريف الأعمال احتجاجات لبنان

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