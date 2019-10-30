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    نائبات بريطانيات تعربن عن دعمهن لدوقة ساكس في مواجهة وسائل الإعلام

    09:21 ص الأربعاء 30 أكتوبر 2019
    نائبات بريطانيات تعربن عن دعمهن لدوقة ساكس في مواجهة وسائل الإعلام

    ميجان ماركل برفقة الأمير هاري

    لندن - (د ب ا):

    أعربت نائبات بريطانيات عن دعمهن لدوقة ساكس ميجان ماركل زوجة الأمير هاري أمس الثلاثاء، في رسالة تضامنية معها في مواجهة التدقيق الاعلامي البريطاني.

    وقد قامت أكثر من 70 نائبة بالتوقيع على رسالة مفتوحة يعربن فيها عن تضامنهن ضد " الطبيعة التي غالبا ما تكون بغيضة ومضللة للقصص التي يتم طباعتها في صحفنا الوطنية بشأنك وبخصوص شخصيتك وأسرتك".

    وأضافت الرسالة أن بعض المقالات بشأن ميجان" تنطوي على ما يمكن وصفه بنبرات استعمارية عفا عليها الزمن".

    وجاء في الرسالة " نتوقع أن تتمتع وسائل الإعلام الوطنية بالنزاهة لكى تعرف حقيقة الأمر عندما تكون هناك قصة تصب في المصلحة العامة وعندما تكون بهدف السعي للنيل من سيدة بدون سبب".

    ويشار إلى أن ميجان تحدثت عن مرورها" بوقت صعب" من أجل التعامل مع التدقيق الاعلامي على مدار العامين الماضيين، وذلك خلال فيلم وثائقي أذاعته قناة أي تي في البريطانية.

    وكانت ميجان قد تزوجت الأمير هاري في مايو 2018، وأنجبت طفلهما الأول آرتشي في مايو الماضي.

    الأمير هاري ميجان ماركل وسائل الإعلام بريطانيا

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