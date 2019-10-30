الجيش اللبناني يدعو المحتجين إلى فتح الطرق في ضوء التطورات السياسية الأخيرة

بيروت - (د ب أ):

دعا الجيش اللبناني اليوم الأربعاء المحتجين لفتح الطرقات التي يقطعونها، وذلك غداة إعلان رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته.

وقال الجيش في بيان، نشره على حسابه بموقع تويتر، :"بعد التطورات السياسية الأخيرة، تطلب قيادة الجيش من جميع المتظاهرين المبادرة إلى فتح ما تبقَّى من طرق مقفلة لإعادة الحياة إلى طبيعتها ووصل جميع المناطق بعضها ببعض تنفيذا للقانون والنظام العام".

وأكد الجيش في الوقت نفسه على "حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي المصان بموجب أحكام الدستور وبحمى القانون، وذلك في الساحات العامة فقط".

وكان المحتجون في الساحات اللبنانية قد أعربوا أمس عن ترحيبهم بخطوة استقالة الحريري، إلا أنهم أعلنوا عن بقائهم في الشارع حتى استعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.

ويشهد لبنان احتجاجات منذ السابع عشر من الشهر الجاري بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وللمطالبة بمكافحة الفساد وإسقاط النخبة السياسية.