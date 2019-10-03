  • عاجل:الحكومة تعلن أسعار الوقود خلال ساعات مع تطبيق آلية التسعير الجديدة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الغاز أسعار الذهب أسعار الفائدة أسعار الوقود عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي الطقس سد النهضة هنا الزاهد

    فصل ألف موظف عراقي بتهم تتعلق بقضايا اختلاس وهدر بالمال العام

    06:28 م الخميس 03 أكتوبر 2019
    فصل ألف موظف عراقي بتهم تتعلق بقضايا اختلاس وهدر بالمال العام

    العراق

    وكالات:

    وجه المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، بتنحية ألف موظف بمختلف الدرجات الوظيفية، وبمختلف مؤسسات الدولة عن مواقعهم الوظيفية التي يشغلونها وعدم تسليمهم أي مناصب قيادية عليا او وسطى مستقبلًا، بعد اتهامات بالفساد وإهدار المال العام.

    وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، واطلع المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، على تقرير هيئة النزاهة، دائرة التحقيقات بخصوص الموظفين الذي صدرت بحقهم احكام قضائية متعلقة بالنزاهة سواء كان هدر المال العام او تعمد الاضرار بالمال العام او الاختلاس او الإثراء على حساب المال العام وغيرها من جرائم النزاهة.

    العراق الفساد اختلاس هدر المال العام عادل عبد المهدي الحكومة العراقية

    الخبر التالى:

    ألمانيا تطالب بمناقشات مغلقة مع كوريا الشمالية في مجلس الأمن الدولي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان