فصل ألف موظف عراقي بتهم تتعلق بقضايا اختلاس وهدر بالمال العام

وكالات:

وجه المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، بتنحية ألف موظف بمختلف الدرجات الوظيفية، وبمختلف مؤسسات الدولة عن مواقعهم الوظيفية التي يشغلونها وعدم تسليمهم أي مناصب قيادية عليا او وسطى مستقبلًا، بعد اتهامات بالفساد وإهدار المال العام.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، واطلع المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، على تقرير هيئة النزاهة، دائرة التحقيقات بخصوص الموظفين الذي صدرت بحقهم احكام قضائية متعلقة بالنزاهة سواء كان هدر المال العام او تعمد الاضرار بالمال العام او الاختلاس او الإثراء على حساب المال العام وغيرها من جرائم النزاهة.