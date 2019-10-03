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    لافروف يحذر من شن الطيران الإسرائيلي غارات على الأراضي السورية

    04:04 م الخميس 03 أكتوبر 2019
    لافروف يحذر من شن الطيران الإسرائيلي غارات على الأراضي السورية

    سيرجي لافروف

    موسكو - أ ش أ

    حذر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، من مواصلة الطيران الإسرائيلي شن غارات على الأراضي السورية، والذي يتسبب في زعزعة الاستقرار في المنطقة.

    ونقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية عن لافروف، اليوم الخميس قوله: "فيما يتعلق بالضربات الجوية الإسرائيلية للأراضي السورية، لم نخف يوما موقفنا السلبي من مثل هذه التصرفات، التي تزيد من زعزعة الأوضاع، وتؤدي إلى مزيد من التصعيد، وربما حتى خروج الأوضاع عن السيطرة".

    وأضاف أنه لا يجب جعل سوريا مسرحا لمخطط أحد ما، أو ساحة لتصفية الحسابات، لافتا إلى أن المهمة الرئيسية لكل القوى المسؤولة يجب أن تكون المساعدة وإعادة الأمن للأرض السورية.

    يشار إلى أن إسرائيل تشن بين الفينة والأخرى غارات على أهداف داخل الأراضي السورية، زاعمة أنها تستهدف الوجود الإيراني.

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    سيرجي لافروف غارات الطيران الإسرائيلي الأراضي السورية سوريا

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