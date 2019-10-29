رئيس وزراء لبنان: "أضع استقالتي بتصرف رئيس الجمهورية" (فيديو)

القاهرة (مصراوي)

أعلن رئيس وزراء لبنان، سعد الحريري، في خطاب مُتلفز الثلاثاء، أنه سوف يتوجه إلى قصر بعبدا لتقديم استقالته إلى الرئيس العماد ميشال عون، لكي يتصرف فيها، بعد نحو أسبوعين من احتجاجات واسعة ضد الطبقة السياسية في لبنان.

وجاء نص كلمة الحريري كالتالي:

"منذ 13 يوما والشعب اللبناني ينتظر قرارا بحل سياسي يوقف التدهور. وأنا حاولت خلال هذه الفترة أن أجد مخرجا نستمع من خلاله لصوت الناس ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية، لا أخفيكم وصلت إلى طريق مسدود وصار واجبا عمل صدمة كبيرة من أجل مواجهة الأزمة".

"سأتوجه إلى قصر بعبدا لتقديم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية ميشال عون وللشعب اللبناني، تجاوباً لإرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات للمطالبة بالتغيير، والتزامنا بتأمين شبكة آمان تجمي البلد بهذه اللحظة، لكل الشركاء في الحياة السياسية مسؤوليتنا اليوم هي كيف نحمي لبنان وننهض بالاقتصاد فهناك فرصة جدية يجب ألا تضيع.

"أضع استقالتي بتصرف رئيس الجمهورية وكل اللبنانيين، تأتي المناصب وتذهب لكن المهم كرامة وسلامة البلد، لا أحد أكبر من بلده."