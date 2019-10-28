ارتفاع ضحايا المظاهرات بالعراق إلى أكثر من 80 قتيلاً

بغداد - (د ب أ)

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق مساء اليوم الاثنين أن عدد ضحايا المظاهرات الاحتجاجية في العراق منذ 25 أكتوبر الجاري ارتفع إلى أكثر من 80 قتيلاً.

وقال علي البياتي، لوكالة الانباء الالمانية (د. ب. ا )- إن عدد الكلي لقتلى المظاهرات تجاوز 80 قتيلاً بينهم في بغداد 26 قتيلاً.

كانت المفوضية قد أعلنت في ساعة متأخرة من ليل الأحد/ الاثنين أن حصيلة قتلى المظاهرات الاحتجاجية في العراق خلال الأيام الثلاثة الماضية بلغت 74 متظاهرا.

وأضافت المفوضية أن أغلب حالات القتل جاءت نتيجة الاصابة بطلق ناري خلال التصادمات بين المتظاهرين وأفراد حماية المقرات الحزبية عند محاولة الدخول إليها إضافة إلى حالات الاختناق بسبب الغازات المسيلة للدموع.

وأوضح البيان أن عدد المصابين 3654 شخصًا أغلبها بسبب الغازات المسيلة للدموع، فيما بلغ عدد المعتقلين 158 شخصا أطلق سراح 123 منهم ولا يزال 35 شخصا قيد الاعتقال ".

وتشهد بغداد ومناطق جنوبي البلاد مظاهرات احتجاجية واسعة شارك فيها عشرات الاف من ابناء العراق للمطالبة باقالة الحكومة وحل البرلمان واقامة انتخابات مبكرة لتشكيل حكومة جديدة