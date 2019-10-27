الاتحاد الأوروبي يدرس تمديد بريكست حتى نهاية يناير المقبل

بروكسل - (د ب أ)

يستعد الاتحاد الأوروبي لتمديد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" لمدة ثلاثة أشهر حتى 31 يناير المقبل، وفقا لمسودة إعلان اطلعت عليها وكالة أنباء بلومبرج، ستتم مناقشتها من جانب سفراء الدول الأعضاء في بروكسل يوم غد الاثنين.

وبموجب اقتراح الاتحاد الأوروبي، سيكون بإمكان المملكة المتحدة مغادرة التكتل قبل الموعد النهائي الجديد إذا ما صادق الطرفان على اتفاق الانفصال.

وتستثني مسودة الإعلان أي إمكانية لإعادة التفاوض على اتفاق الانسحاب وتلزم بريطانيا بالوفاء بالتزاماتها حيال الاتحاد الأوروبي بشكل تام خلال فترة التمديد.

ومن المقرر أن يلتقي دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي الساعة العاشرة صباح غد الاثنين في بروكسل لبحث الاقتراح. لكن من المحتمل، وفقا لبلومبرج، كما حدث يوم الجمعة الماضي ألا توافق عليه كل الدول الأعضاء.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد عرقل محاولة أوروبية لتأجيل بريكست لمدة ثلاثة أشهر، مشددا بدلا من ذلك على تأجيل لمدة شهر واحد حتى يوم الثلاثين من نوفمبر.