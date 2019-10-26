بوتين وماكرون يبحثان الاتفاق الروسي التركي بشأن سوريا

القاهرة – مصراوي:

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي الاتفاق الروسي التركي بشأن سوريا.

وأكد الكرملين، في بيان، نقلته شبكة "روسيا اليوم"، أن ماكرون قيم بالإيجاب الاتفاق الروسي التركي لتسوية الوضع بشمال شرق سوريا.

وأعطيت تركيا بموجب الاتفاق حق السيطرة على "منطقة آمنة" تقع بين بلدتي تل أبيض ورأس العين الحدوديتين، ذات الغالبية العربية. وشكّل إنشاء هذه المنطقة هدف أنقرة الأساسي من العملية العسكرية التي أطلقتها في 9 أكتوبر 2019 في شمال شرق سوريا.

وتمتد هذه المنطقة بعمق 32 كلم وبطول 120 كلم، كما يحافظ الاتفاق على ما حققته أنقرة في عمليتها العسكرية بحكم "الأمر الواقع".