الأمن العراقي يعتقل عددا من المتورطين في حرق مجلس الديوانية ومقرات الأحزاب

بغداد - أ ش أ

أعلن قائد عمليات الفرات الاوسط اللواء حيدر حسن الخيكاني، اليوم السبت، عن اعتقال عدد من الذين قاموا بحرق مجلس الديوانية ومقرات الأحزاب.

وقال الخيكاني، في تصريح أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقية ، إنه "تم وضع خطة لتأمين المحافظة وحماية الأماكن الحيوية في المحافظة، مشيرا إلى أن القوات الأمنية مع المتظاهرين السلميين.

وأضاف أنه "تم اعتقال مجموعة من الذين قاموا بحرق مجلس المحافظة ومقرات الأحزاب"، مؤكدا أنه كل من يعتدي على المباني الحكومية يستعمل بمعاملة الإرهاب.

وأفاد مصدر أمني عراقي ، أمس الجمعة بأن عدد من المحتجين أقدموا على اقتحام مبنى مجلس محافظة الديوانية جنوب العراق وإضرام النيران بداخله.

وشهدت بغداد وعدد من المحافظات،أمس، احتجاجات حاشدة، للمطالبة بالإصلاحات والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد.