المرصد السوري: دخول آليات عسكرية تابعة للقوات الأمريكية إلى الأراضي السورية

لندن - أ ش أ

نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، مقطع فيديو يوثق دخول رتل عسكري تابع للقوات الأمريكية إلى الأراضي السورية.

وذكر المرصد - وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن الرتل دخل عبر معبر (الوليد) قادما من شمال العراق، واتجه نحو النقاط الأمريكية الموجودة في محافظة دير الزور.. مشيرا إلى أن الرتل مؤلف من عشرات الآليات التي تحمل معدات عسكرية ولوجستية.

وتأتي هذه الخطوة الأمريكية بعد أن سحبت (واشنطن) جزءا من قواتها من سوريا مع شن الهجوم التركي العسكري شمال شرق سوريا.. وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قد صرح أمس /الجمعة/ بأن بلاده ستتخذ إجراءات لتعزيز تواجدها العسكري في منطقة دير الزور شرقي سوريا وستنشر "قوات مؤللة" هناك، بهدف منع مقاتلي تنظيم (داعش) من الوصول إلى حقول النفط.