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    قاضية أمريكية تقر صحة تحقيق مساءلة ترامب

    11:37 ص السبت 26 أكتوبر 2019
    قاضية أمريكية تقر صحة تحقيق مساءلة ترامب

    دونالد ترامب

    واشنطن- أ ش أ:

    أقرت قاضية أمريكيةٌ قانونيةَ تحقيق المساءلة بغرض العزل الذي يقوده الحزب الديمقراطي الأمريكي ضد الرئيس دونالد ترامب.

    ورفضت القاضية بيرل هويل دفوع الجمهوريين الذين انتقدوا تحقيق مساءلة ترامب.

    وقالت إن مجلس النواب ليس بحاجة إلى الموافقة على قرار رسمي لبدء التحقيق.. حسبما أفادت قناة" سكاي نيوز" اليوم السبت.

    ومنحت القاضية وزارة العدل الأمريكية مهلة حتى 30 أكتوبر الجاري لتسليم اللجنة القضائية بمجلس النواب أجزاء حجبت من تقرير المحقق الخاص السابق روبرت مولر الذي يتحدث بالتفصيل عن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

    هذا المحتوى من

    Asha
    دونالد ترامب الحزب الديمقراطي الأمريكي

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