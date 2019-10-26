​أمريكا تفرض حظرا على الرحلات الجوية الكوبية خارج هافانا خلال 45 يوما

واشنطن - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية حظرا على الرحلات الجوية الأمريكية بين الولايات المتحدة وكوبا خلال 45 يوما، ما عدا العاصمة هافانا ، في إطار حملة ضغط مستمرة ضد الحكومة الكوبية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الحظر يشمل تسعة مطارات في كوبا ويستهدف "منع النظام الكوبي من التربح من السفر الجوي الأمريكي".

وقالت الوزارة إن شركات الطيران الأمريكية أمامها 45 يوما "لوقف كل الخدمات الجوية المجدولة بين الولايات المتحدة وكل المطارات في كوبا، ما عدا مطار خوسيه مارتي الدولي" في هافانا.

وصعدت إدارة ترامب من ضغوطها على الحكومة الكوبية في أعقاب تحسن العلاقات خلال حكم الرئيس السابق باراك أوباما.

وفرض البيت الأبيض قيودا أكثر صراما على سفر المواطنين الأمريكيين إلى كوبا وسمح للمواطنين الأمريكيين بمقاضاة الشركات الأجنبية والأفراد الذين يستغلون الملكية المصادرة من جانب الحكومة الكوبية.

وأضافت الخارجية الأمريكية "بما يتفق مع سياسة الرئيس (دونالد ترامب) الخارجية إزاء كوبا، هذا الإجراء يمنع العائدات من الوصول إلى النظام الكوبي الذي كان يستخدم التمويل في قمعه المستمر للشعب الكوبي وفي دعمه لنظام الرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا".