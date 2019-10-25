الرئيس الألماني يشيد بدور السيسي في حفظ الأمن والتصدى للمشكلات الإقليمية

القاهرة - (أ ش أ):

أشاد الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير بالدور الذى يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى في إطار مواجهة التحديات الإقتصادية محلياً وحفظ الأمن والتصدى للمشكلات الإقليمية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الرئيس الألماني مع السفير خالد جلال عبد الحميد سفير مصر الجديد لدى ألمانيا الذى قدم له أوراق إعتماده.

وذكرت الخارجية اليوم الجمعة أن شتاينمير أكد على الأهمية التى تعلقها ألمانيا على التنسيق مع مصر لمواجهة القضايا الأمنية والسياسية بالمنطقة.

وحرص الرئيس الألماني، خلال المقابلة مع السفير خالد جلال، على نقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتركز اللقاء على مُجمل القضايا الدولية التي تحظي باهتمام البلدين، فى ضوء العلاقات الوطيدة التي تربطهما.

وبدأت مراسم تقديم أوراق الإعتماد بتوقيع السفير المصرى الجديد لدى برلين فى دفتر الشرف، ثم استقبل الرئيس الألماني السفير الجديد وأسرته وأعضاء السفارة المصرية في برلين.