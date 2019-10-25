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    البرهان يؤكد عزم السودان على المشاركة بإيجابية ضمن منظومة المجتمع الدولي

    09:03 م الجمعة 25 أكتوبر 2019
    البرهان يؤكد عزم السودان على المشاركة بإيجابية ضمن منظومة المجتمع الدولي

    رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان

    الخرطوم - (أ ش أ):

    أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عزم السودان على المشاركة الإيجابية ضمن منظومة المجتمع الدولي، من خلال الالتزام بالمعاهدات والمواثيق، والأعراف الدولية.

    وذكر مجلس السيادة الانتقالي - في بيان اليوم الجمعة - أن البرهان استعرض، في خطابه أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال قمة دول عدم الانحياز التي انطلقت بالعاصمة الأذربيجانية باكو اليوم، التطورات الجارية في السودان بعد نجاح الثورة الشعبية السلمية.

    وأوضح البرهان أن الثورة السودانية نجحت بتضامن القوى الثورية والقوات المسلحة، من أجل إحداث التحول السلمي إلى السلطة المدنية.. مشددا على عزمهم خلال الفترة الانتقالية على نقل السودان إلى عهد ديمقراطي آمن ومستقر وتأسيس الدولة الحديثة القائمة على أسس الحرية والعدالة والسلام.

    وأشار إلى التحديات التي تواجه السودان خلال الفترة الانتقالية، وأبرزها إزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، ومعالجة ديون السودان الخارجية، وترسيخ الديمقراطية والتنمية المستدامة، وتحقيق الإصلاح الاقتصادي، وإنجاز إصلاحات قانونية، وإصلاح أجهزة الدولة، وضمان حقوق النساء، وتعزيز دور الشباب، وبناء سياسة خارجية غير منحازة.

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    Asha
    عبد الفتاح البرهان المجلس الانتقالي السوداني المجتمع الدولي السودان

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