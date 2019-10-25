نصر الله: الاحتجاجات حققت إيجابيات كبيرة لم يتم إيضاحها للمتظاهرين

القاهرة - (مصراوي):

قال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، إن كل شيء يجري في البلد يجب أن يوظف لمصلحة لبنان، مؤكدًا أن الاحتجاجات حققت ايجابيات كبيرة "وللأسف هذه الايجابيات لم يتم ايضاحها للمتظاهرين ويجب أن يبنى عليها وان لا تضيع". على حد قوله.

وأضاف نصر الله في كلمة له اليوم الجمعة، أن الحراك فرض على الحكومة أن تقرر ميزانية خالية من الضرائب والرسوم وتخفيض العجز إلى حد كبير".

واستطرد: "الحراك فرض ميزانية بلا ضرائب ولا رسوم والقوى السياسية كانت تحلم بمثل هذه الميزانية.. ورقة الإصلاحات التي تحدث عنها رئيس الحكومة تمت تحت ضغط الحراك.. هي دون الآمال ولكنها خطوة اولى متقدمة جدا".

وتابع: "البعض سخف هذه الورقة بشكل غريب مع انه لا توجد سابقة انه بجلسة حكومية واحدة يصدر مثل هذه الورقة مع تحديد مهل زمنية".

وقال نصر الله أم "بعض الحراك يسخف انجازات الحراك نفسه، بل يجب ان يصوب على الانجازات كي يكمل الطريق.. الورقة الاصلاحية ليست وعود وإنما هي قرارات سيتم تنفيذها ضمن مهل زمنية".

وأكد أن حزب الله يعتبر الورقة الإصلاحية هي للتنفيذ وليست حبرا على ورق "ولن نسمح مع غيرنا بتسويف هذه المطالب، الحراك دفع الحكومة لتنفيذ ما سبق ان تم الوعد بها فيما يتعلق بمشروع قانون استعادة الاموال المنهوبة ومكافحة الفساد وغيرها".

وأشار إلى أن الحكومة مصممة بكل اطرافها للوفاء بالتزاماتها.

وحذّر نصر الله من أن "الفراغ سيؤدي إلى الفوضى وعدم القدرة على دفع المعاشات"، وتابع "الفراغ والفوضى والتوتر قد يؤدي الى بداية فلتان او خلل أمني.. نحن منفتحون مع رئيس الجمهورية على اي نقاش دون الذهاب الى اي شكل من اشكال الفراغ"،

وتابع "لا نقبل بإسقاط العهد ولا نؤيد استقالة الحكومة ولا نقبل بانتخابات نيابية مبكرة في ظل الظروف الحالية".