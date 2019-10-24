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    العربية: متظاهرون عراقيون يهتفون ضد قاسم سليماني

    08:44 م الخميس 24 أكتوبر 2019
    العربية: متظاهرون عراقيون يهتفون ضد قاسم سليماني

    قاسم سليماني قائد فيلق القدس الموالي لإيران

    القاهرة – مصراوي:

    أفادت فضائية "العربية"، بأن متظاهرين عراقيين هتفوا ضد قائد فيلق القدس الموالي لإيران، قاسم سليماني، في عدد من المدن العراقية.

    فيما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن المتظاهرين في العراق يهتفون ضد التدخل الإيراني في بلادهم.

    عبّر العشرات من المتظاهرين العراقيين بساحة التحرير، الخميس، عن رفضهم نصب أي منصة داخل الساحة.

    وقال مصدر رفض ذكر اسمه، في تصريحات نقلها موقع "السومرية نيوز" إن "عدداً من الاشخاص حاولوا نصب منصة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد والتي يحتشد فيها عشرات المتظاهرين استعداداً لانطلاق تظاهرة كبيرة يوم غد الجمعة".

    وأضاف أن "المتظاهرين عبّروا عن رفضهم نصب أي منصة وسط ساحة التحرير".

    ومن المتوقع ان تخرج تظاهرات شعبية حاشدة في بغداد وعدد من المحافظات يوم غد الجمعة، للمطالبة بإجراء إصلاحات حكومية والقضاء على الفساد والقضاء على البطالة من خلال توفير فرص العمل.

    قاسم سليماني إيران تظاهرات العراق

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