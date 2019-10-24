القائمة العربية المشتركة لن تنضم لحكومة تجمع حزبي "أزرق أبيض" و"الليكود"

رام الله - أ ش أ

أكدت القائمة العربية المشتركة، اليوم الخميس، والتي حصلت على 13 مقعدا في انتخابات الكنيست الأخيرة، أنها لن تنضم لحكومة إسرائيلية تجمع تحالف "أزرق أبيض" مع حزب "الليكود".

وقال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أسامة السعدي - في تصريح صحفي - إن مثل هذه الحكومة لا تشكل تغييرا للسياسة المنتهجة في السنوات الأخيرة.

وأضاف أن رئيس تحالف "أزرق أبيض" بيني جانتس، تواصل أمس مع رؤساء القائمة المشتركة باستثناء التجمع الوطني الديمقراطي، وإذا كانت هذه الخطوة مقصودة فسيكون لذلك تأثير على قرارات القائمة التي ترفض إقصاء أي من مركباتها.

وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، كلف مساء أمس /الأربعاء/، جانتس، رسميا بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، بعد فشل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في تشكيلها.

يشار إلى أن القائمة المشتركة هي تحالف سياسي يضم أربعة أحزاب عربية في إسرائيل، وهي الكتلة الثالثة من حيث الحجم في الكنيست، أعلن عن تشكيلها في 23 يناير 2015، وتضم الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة الإسلامية (الجنوبية)، والحركة العربية للتغيير.

وفي محادثة هاتفية أجراها جانتس مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أكد رغبته في تشكيل حكومة وحدة ليبرالية واسعة، واقترح جانتس أيضا أن يجتمع مع نتنياهو، ولكن نتنياهو قال له "سأعود إليك في الأيام القادمة"، في حين أن الليكود قال إنهما سيلتقيان في الأيام القريبة.

ورفض جميع رؤساء كتلة اليمين- الحريديم (البيت اليهودي، اليمين الجديد، شاس ويهدوت هتوراة) طلب جانتس وقالوا إن المحادثات ستجري فقط من خلال فريق "الليكود" التفاوضي، مايصعب من مهمة جانتس في تشكيل الحكومة الجديدة.