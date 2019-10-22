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    توسيع نطاق التحقيق الأمريكي في ممارسات "فيسبوك" الاحتكارية

    10:58 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
    توسيع نطاق التحقيق الأمريكي في ممارسات "فيسبوك" الاحتكارية

    فيسبوك

    واشنطن - (د ب أ)

    اتسع نطاق التحقيق مع شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة "فيسبوك" للاشتباه في ارتكابها ممارسات احتكارية حيث انضمت عشرات الولايات الأمريكية إلى التحقيق الذي بدأته ولاية نيويورك مع الشركة.

    وقالت لوليتا جيمس المدعي العام لولاية نيويورك والتي تقود التحقيق إن 45 ولاية أمريكية إلى جانب جزيرة جوام ومقاطعة كولومبيا تشارك في التحقيق مع "فيسبوك".

    ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن جيمس وهي من الحزب الديمقراطي إن التحقيق يستهدف معرفة ما إذا كانت أنشطة "فيسبوك" تعرض بيانات المستخدمين للخطر وتقلل مستوى الخيارات المتاحة أمام العملاء أو تزيد أسعار الإعلانات على خدماتها باعتبارها المصدر الرئيسي لإيراداتها.

    فيسبوك التحقيق الأمريكي لوليتا جيمس نيويورك

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