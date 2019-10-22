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    أردوغان يلتقي بوتين في سوتشي

    01:38 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
    أردوغان يلتقي بوتين في سوتشي

    الرئيس الروسي بوتين ونظيره التركي أردوغان

    موسكو- (د ب أ):

    انطلق قبل قليل في سوتشي لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، وهو اللقاء المتوقع أن يحدد مسار الأوضاع في شمال سوريا خلال الفترة القادمة.

    وقال أردوغان في مستهل اللقاء: "أؤمن بأن هذا اللقاء سيكون في صالح المنطقة، التي تمر بأيام صعبة".

    ووصف أردوغان اللقاء بأنه فرصة شديدة الأهمية.

    من جانبه، قال بوتين: "الوضع في المنطقة عصيب للغاية، ونحن نرى ونفهم كل شيء، وأعتقد أن لقاءنا اليوم في مكانه، ومشاوراتنا مطلوبة بشدة".

    ووفقا لموقع "روسيا اليوم"، أعرب بوتين عن أمله في أن "يلعب مستوى العلاقات الروسية التركية التي تم تحقيقها، والتي بلغت مستوى رفيعا، دورا مثاليا في تسوية جميع المسائل العالقة في المنطقة".

    أردوغان موسكو فلاديمير بوتين سوريا

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