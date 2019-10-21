الحريري للمتظاهرين: قرار وقف التظاهر أنتم تتخذونه

القاهرة- (مصراوي):

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، اليوم الاثنين، أكد لن يدعو المتظاهرين إلى وقف المظاهرات، مُشددًا على أنهم المسؤولين عن اتخاذ قرار كهذا.

وقال الحريري إن "قرارات جلسة مجلس الوزراء قد لا تحقق مطالبكم، لكن الأكيد أنها تحقق ما أنا اطالب به منذ سنتين، وهذه القرارات ليست للمقايضة وقرار وقف التظاهر انتم تتخذونه، ولن اسمح بتخويفكم ومن واجب الدولة أن تحمي مطالبتكم السلمية."

وأضاف "صوتكم مسموع وأن كانت الانتخابات النيابية المبكرة مطلبكم فأنا معكم."

وتابع "ما قمتم به كسر كل الحواجز وهز كل الاحزاب والقيادات وأعاد الهوية اللبنانية فوق كل هوية مذهبية."

أقر مجلس الوزراء اللبناني، الاثنين، حزمة من الإصلاحات الاقتصادية لنزع فتيل الأزمة ومحاولة تهدئة أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ سنوات.

وتتضمن الاصلاحات إلغاء الضرائب الجديدة وخفض رواتب كبار المسؤولين إلى النصف.

من جانبهم، أعلن المتظاهرون اللبنانيون، رفضهم للإجراءات الإصلاحية التي أعلنها رئيس الحكومة سعد الحريري قبل قليل عقب انتهاء جلسة لمجلس الوزراء، هي الأولى منذ انطلاق الاحتجاجات الخميس الماضي، حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

وأفادت الشبكة الإخبارية أن المحتجين في العديد من المدن اللبنانية يرفضون ما أعلنه الحريري، ولا يزالوا مُصرين على استقالته.

وخرج مئات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم على إجراءات التقشف التي تنتهجها الحكومة، متهمين النخبة السياسية بالفساد.

ويعاني الاقتصاد اللبناني من ركود تام في ظل تحسن طفيف جدا في معدل النمو وارتفاع المديونة العامة للبلاد.

وأثارت الضرائب الجديدة المقترحة، بما في ذلك ضريبة الاتصال عبر الانترنت التي ألغيت بسرعة بعد الإعلان عنها يوم الخميس الماضي، موجة من الغضب بين المواطنين، إضافة إلى المشاكل التي تعاني البلاد منها كتدهور البنية التحتية وانقطاع الكهرباء وتراكم القمامة في الشوارع.