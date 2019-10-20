فتح: الاعتداءات الإسرائيلية في الأقصى أعلى درجات الإرهاب

رام الله - (أ ش أ):

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أن ما يجري في المسجد الأقصى من اقتحامات واعتداءات من الاحتلال الإسرائيلي على المرابطين والمصلين، هو أعلى درجات الإرهاب والعدوان على كل فلسطيني وكل مسلم في العالم.

وقال عضو المجلس الثوري المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن إصرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية على استحضار الأساطير والأكاذيب المختلقة لاستخدامها في خلق واقع جديد مزعوم في القدس، وتحديدا في المسجد الأقصى، لن يخلق حقا، ولن يجلب إلا الدمار وإشعال أتون الصراع الديني في المنطقة والعالم بأسره، الأمر الذي لن يسلم منه أحد.

ودعا القواسمي، أبناء الشعب الفلسطيني ممن يستطيع الوصول للأقصى، إلى الرباط فيه والدفاع عنه وعن كل مقدساتنا الإسلامية والمسيحية.