ترامب: وقف إطلاق النار في شمال سوريا صامد رغم المناوشات البسيطة

القاهرة - (مصراوي):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن وقف إطلاق النار في شمال سوريا صامد للغاية، هناك بعض المناوشات البسيطة التي انتهت سريعًا، وإعادة توطين الأكراد بالمناطق الجديدة.

وأضاف ترامب عبر حسابه على تويتر، الأحد، أن "الجنود الأمريكيين خارج مناطق القتال ومناطق وقف إطلاق النار"، واصفًا مارك إسبر وزير الدفاع بـ"وزير دفاع الحروب التي لا تنتهي".

وكان نائب ترامب، مايك بنس أعلن عن وقف إطلاق النار في شمال سوريا لمدة 5 أيام بعد اجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي تشن قواته عدوانا على الشمال السوري تحت اسم "نبع السلام" ضد الأكراد الذي تصنفهم انقرة "إرهابيين".

وانسحبت القوات الأمريكية، الأحد، من أكبر قواعدها العسكرية في شمال سوريا، تنفيذاً لقرار واشنطن الأخير بسحب نحو ألف جندي من تلك المنطقة، وفق مراسل فرانس برس والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وشاهد مراسل وكالة فرانس برس أكثر من 70 مدرعة وسيارة عسكرية ترفع العلم الأمريكي وتعبر مدينة تل تمر في محافظة الحسكة، بينما كانت مروحيات برفقتها تحلق في الأجواء.