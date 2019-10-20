سانا: قوات أمريكية تنقل زوجات عناصر داعش من مخيم الهول بالحسكة

دمشق - (د ب أ):

أفادت وكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) اليوم الأحد بأن القوات الأمريكية تعمل على نقل زوجات عناصر تنظيم داعش من داخل مخيم الهول شرق مدينة الحسكة.

وذكرت أن نقل زوجات داعش يجري بالتزامن مع تحليق مكثف لمروحيات أمريكية في أجواء المخيم.

ولم توضح الوكالة الجهة التي يجري نقلهن إليها.

وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق اليوم أن القوات الأمريكية تواصل سحب قواتها وإخلاء عدة قواعد لها ونقل عتادها العسكري باتجاه العراق.