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مصادر: الاتحاد الأوروبي تلقى 3 رسائل من لندن

02:52 ص الأحد 20 أكتوبر 2019
مصادر: الاتحاد الأوروبي تلقى 3 رسائل من لندن

الاتحاد الأوروبي

بروكسل- د ب أ:

تلقى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ما اجمالية 3 رسائل من لندن، وفقا لمصدر بالاتحاد الأوروبي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لم يوقع الرسالة التي يطلب فيها تمديد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال المصدر إن الرسائل عبارة عن نسخة غير موقعة من نص قانوني تطلب فيه الحكومة البريطانية من الأتحاد الأوروبي التمديد، ومذكرة من السفير البريطاني في الاتحاد الأوروبي تيم بارو، ورسالة موقعة من جونسون تعارض تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأكد مكتب جونسون، في 10 داوننج ستريت، أن طلب التمديد تم إرساله.

الاتحاد الأوروبي لندن دونالد توسك بوريس جونسون
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