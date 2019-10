"الشعب يريد إسقاط النظام".. العراق ينتفض على طريقة الربيع العربي.. ماذا يحدث؟

كتب - محمد عطايا:

بدأت أمس الثلاثاء، تظاهرات في عدد من المدن العراقية، أبرزها العاصمة بغداد، احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية والخدمات في المدن، مطالبين بإسقاط حكومة عادل عبد المهدي، مهللين بشعارات "الشعب يريد إسقاط النظام".

بشكل غير متوقع، ارتفعت وتيرة التظاهرات في بغداد والمحافظات المختلفة، لترد الشرطة العراقية وقوات تابعة للجيش بالرصاص الحي، والرصاص المطاطي، والغاز المسيل للدموع، فضلًا عن شن حملة اعتقالات للمتظاهرين والصحفيين.

بحسب رواية للشرطة العراقية، فإن مجموعة من مثيري الشغب، دخلوا في اشتباكات مع قوات الأمن، ما أدى إلى سقوط قتيلًا، وإصابة ما يزيد عن 50 شخصًا.

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهرات المنادية برحيل حكومة عادل عبد المهدي.

فيما نشر مغردون مقطع فيديو لاعتقال قوات الأمن العراقية صحفيين يغطون أحداث التظاهرات في العاصمة العراقية بغداد.

