"الشعب يريد إسقاط النظام".. العراق ينتفض على طريقة الربيع العربي.. ماذا يحدث؟

المئات يُقدمون التعازي في "حارس الملوك".. وبن نايف: "كان صلبًا ومخلصًا"

كتب - محمد عطايا:

بدأت أمس الثلاثاء، تظاهرات في عدد من المدن العراقية، أبرزها العاصمة بغداد، احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية والخدمات في المدن، مطالبين بإسقاط حكومة عادل عبد المهدي، مهللين بشعارات "الشعب يريد إسقاط النظام".

بشكل غير متوقع، ارتفعت وتيرة التظاهرات في بغداد والمحافظات المختلفة، لترد الشرطة العراقية وقوات تابعة للجيش بالرصاص الحي، والرصاص المطاطي، والغاز المسيل للدموع، فضلًا عن شن حملة اعتقالات للمتظاهرين والصحفيين.

#العراق_ينتفض وتوسع المظاهرات في كل مدن الجنوب ووسط العراق...ضد ارهاب وفساد إيران في بغداد...وطهران تحمي سفارتها بأسلحة ثقيلة في وسط بغداد.



●وصل عدد الشهداء إلى 12 والمصابين إلى أكثر من 315 من ابناء قبائل العراق العربية.



■اعلام نظامي قطر وتركيا يرفض تغطية الأحداث.#امجد_طه pic.twitter.com/CcJUk0ySGQ — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) October 2, 2019

بحسب رواية للشرطة العراقية، فإن مجموعة من مثيري الشغب، دخلوا في اشتباكات مع قوات الأمن، ما أدى إلى سقوط قتيلًا، وإصابة ما يزيد عن 50 شخصًا.

#العراق_ينتفض وتوسع المظاهرات في كل مدن الجنوب ووسط العراق...ضد ارهاب وفساد إيران في بغداد...وطهران تحمي سفارتها بأسلحة ثقيلة في وسط بغداد.



●وصل عدد الشهداء إلى 12 والمصابين إلى أكثر من 315 من ابناء قبائل العراق العربية.



■اعلام نظامي قطر وتركيا يرفض تغطية الأحداث.#امجد_طه pic.twitter.com/CcJUk0ySGQ — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) October 2, 2019

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهرات المنادية برحيل حكومة عادل عبد المهدي.

فيما نشر مغردون مقطع فيديو لاعتقال قوات الأمن العراقية صحفيين يغطون أحداث التظاهرات في العاصمة العراقية بغداد.

Things are going south fast, the authorities just started arresting journalists and people covering the protests pic.twitter.com/2XZqTheZOW — خالد حمود الشريف (@0khalodi0) October 2, 2019

وأعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الأربعاء، إجراء "تحقيق مهني على ‏الفور، من أجل الوقوف على ‏الأسباب التي أدت إلى وقوع الحوادث" في المظاهرات التي شهدتها ساحة التحرير في بغداد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية (نينا).

"إيران برة برة"

لم تهدأ وتيرة الاحتجاجات اليوم، بل على العكس ارتفعت الصيحات المنادية برحيل الحكومة الحالية، وطرد النفوذ الإيراني من البلاد.

وأفادت مصادر أمنية وشهود عيان أن رقعة المظاهرات الاحتجاجية في العراق اتسعت بعد ظهر اليوم، لتشمل مدنًا ومحافظات أخرى في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وقالت المصادر في تصريحات صحفية، إن رقعة المظاهرات اتسعت في بغداد لتشمل أحياء الأعظمية وشارع القناة وجسر ديالى وساحة الخلاني والنعيرية والزعفرانية وساحة التحرير والطيران وقطع طريق مطار بغداد الدولي من جهة حي البياع.

واستخدمت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي والغاز المُسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، مع تجدد الاحتجاجات في بغداد اليوم الأربعاء، في اليوم التالي لمقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص وإصابة 200 في اشتباكات بسبب البطالة والفساد وضعف الخدمات العامة.

يُشيّع الآن أبناء العراق شهدائهم الذين سقطوا اليوم برصاص مليشيات إيران الإرهابية في بغداد.#العراق_ينتفض ضد إرهاب وفساد نظام إيران في بغداد وإعلام تركيا وقطر يرفض تغطية الأحداث.#امجد_طه pic.twitter.com/yrpPbgTovi — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) October 2, 2019

وذكرت مصادر في الشرطة أن 8 محتجين على الأقل أُصيبوا في حي الزعفرانية جنوبي شرق بغداد، عندما فتح أفراد من قوات الشرطة والجيش النار وأطلقوا عبوات الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المحتجين، وفق رويترز.

وشمال بغداد؛ خرج نحو 200 محتج إلى الشوارع في حي الشعب، وأغلقوا طريقًا سريعًا رئيسيًا يربط بين العاصمة والمدن الشمالية. وقالت الشرطة وشهود عيان إن الجنود دخلوا إلى المنطقة لتفرقتهم.

وذكر شهود عيان أن متظاهرين عراقيين اقتحموا مباني أربع محافظات مساء اليوم الأربعاء، وأضرموا النيران فيها، في منحى خطير للمظاهرات الشعبية التي تشهدها البلاد لليوم الثاني.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "إن المتظاهرين اقتحموا مباني محافظات النجف وميسان والناصرية وبابل،وأضرموا النيران فيها، فيماأعلنت محافظة الناصرية تطبيق إجراءات حظر التجوال من الساعة الثامنة من مساء اليوم وحتى إشعار آخر".

كما قام متظاهرون بالسيطرة على مطار بغداد الدولي وتجمعوا في ساعة عباس بن فرناس التي تتوسط الشارع وتعد مركزا لاستقبال المسافرين خارج أسوار المطار، فيما اقترب متظاهرون آخرون من مطار النجف الدولي بهدف السيطرة عليه.

ونشرت السلطات العراقية قوات كبيرة في محيط المنطقة الخضراء لمنع وصول المتظاهرين إليها الذين لازالوا بعيدين عنها ويتمركزون في ساحة التحرير.

وكان مجلس الأمن الوطني في العراق قد أكد في وقت سابق اليوم خلال جلسته الطارئة على اتخاذ الاجراءات المناسبة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة خلال المظاهرات التي تجتاح البلاد لليوم الثاني على التوالي.

https://twitter.com/amjadt25/status/1179456765957742593

فيما نشرت مواقع تواصل اجتماعي عراقية وعربية مقاطع فيديو لمحتجين عراقيين في كركوك يرددون هتافات غاضبة ضد تدخلات طهران، كما ردد متظاهرون غاضبون أيضاً في كربلاء شعارات ضد طهران وهي "طهران برا برا كربلاء تبقى حرة".

وانضمت مدن بعقوبة والمثنى والديوانية والنجف والبصرة للتظاهرات، اليوم الأربعاء، حيث قام المحتجون بحرق مبنى محافظة ذي قار بالكامل التي تحاول سيارات الإطفاء إخماد الحريق به فيما ملأت سحب الدخان الناتجة عن الدواليب المحترقة سماء شرق بغداد، كما احتدت المواجهات مع قوى الأمن، حيث حلقت مروحيات عراقية فوق العاصمة وقيام السلطات بغلق جسور رئيسية لمنع اتساع الاحتجاجات.

وأعلنت محافظة ذي قار حظر للتجوال بدءًا من اليوم الأربعاء، من الساعة الثامنة مساءً، في محاولة لفرض الأمن في المحافظة العراقية.

ودعت السفارة الأمريكية في العراق جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وذلك على خلفية التظاهرات الغاضبة التي تطالب بالإصلاح.

وأعربت السفارة - في بيان نقلته شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية - عن أسفها لسقوط ضحايا في المظاهرات التي اندلعت مؤخرًا.

وأضافت السفارة أن التظاهر السلمي هو حق أساسي في جميع الأنظمة الديمقراطية، مشيرة إلى أنه لا مجال للعنف في التظاهرات من قبل أي من الأطراف.



