سفير السعودية بالقاهرة يشكر مصر لتسهيل إجراءات سفر حجاج فلسطين

مقتل العشرات والتحفظ على مقيم مصري.. ماذا حدث في حريق الكويت؟

تصوير هاني رجب

ودّع القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى مصر الوزير المفوض عبد الرحمن بن سالم الدهاس في مطار القاهرة الدولي اليوم، الدفعة الثانية من ضيوف خادم الحرمين الشريفين حجاج دولة فلسطين من ذوي الشهداء والجرحى.

وأكد الدهاس حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، خلال لقائه الحجاج الفلسطينيين، حرص المملكة على تسخير جميع الإمكانيات لسفرهم بكل يسر وطمأنينة. معربا عن شكره للسلطات المصرية على تسهيل إجراءات سفر الحجاج، سائلا الله تعالى أن يتقبل حجهم وطاعاتهم وأن يمن عليهم بالأجر.

من جانبهم أعرب الحجاج عن شكرهم وتقديرهم للمملكة على اهتمامها بذوي الشهداء والجرحى وتمكينهم من أداء مناسك الحج ضمن برنامج ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج، مؤكدين أن هذه اللفتة الإنسانية تعد تخفيفا للمعاناة التي يتعرضون لها في قطاع غزة.

وأشاد حجاج دولة فلسطين بدور المملكة في خدمة ضيوف الرحمن وما يجدونه من تسهيلات على المستويات كافة.

وكانت الدفعة الأولى من ضيوف خادم الحرمين الشريفين حجاج دولة فلسطين من ذوي الشهداء والجرحى قد غادرت يوم أمس مطار القاهرة الدولي.