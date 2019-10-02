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    المسماري: ندعو المجتمع الدولي لرفع الحظر عن بيع السلاح لليبيا

    09:53 م الأربعاء 02 أكتوبر 2019
    المسماري: ندعو المجتمع الدولي لرفع الحظر عن بيع السلاح لليبيا

    اللواء أحمد المسماري

    القاهرة – مصراوي:

    قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن المعركة التي يخوضها الجيش الليبي هي معركة ضد الإرهابيين والميليشيات المتطرفة.

    وأضاف المسماري، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، ونقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أنه لا مجل للتفاوض مع الإرهابيين، وأن من يتفاوض مع هؤلاء يعتبر خائنا.

    ودعا المجتمع الدولي لرفع الحظر عن بيع السلاح لليبيا، حتى يتم التفرغ لمعركة محاربة الإرهاب.

    ويخوض الجيش الوطني الليبي معركة "طوفان الكرامة"، لتحرير العاصمة طرابلس، من الميليشيات الإرهابية العاملة مع حكومة الوفاق الليبية، بقيادة فايز السراج.

    أحمد المسماري ليبيا الإرهاب الجيش الوطني الليبي بيع السلاح

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