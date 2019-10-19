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ارتفاع حصيلة قتلى انهيار سد في روسيا إلى 10 أشخاص

10:12 ص السبت 19 أكتوبر 2019
ارتفاع حصيلة قتلى انهيار سد في روسيا إلى 10 أشخاص

انهيار سد

موسكو- (د ب أ):

ارتفعت حصيلة قتلى انهيار سد في منطقة كراسنويارسك في شرق سيبيريا إلى عشرة اشخاص، وفقا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية للأنباء اليوم السبت.

وذكرت "تاس" نقلا عن وزارة الطوارئ الروسية القول إن "10 أشخاص قتلوا، فيما لايزال 15 شخصا في عداد المفقودين".

وأوضحت الوزارة أن أربعة مصابين نقلوا إلى مستشفى، فيما تلقى 15 مصابا المساعدة الطبية في موقع الحادث.

روسيا منطقة كراسنويارسك سيبيريا وزارة الطوارئ الروسية

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