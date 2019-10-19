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    الناتو يرحب باتفاق وقف العدوان التركي على سوريا

    01:54 ص السبت 19 أكتوبر 2019
    الناتو يرحب باتفاق وقف العدوان التركي على سوريا

    ينس ستولتنبرج

    بروكسل - (د ب أ):

    رحب أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، الجمعة، بوقف اطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وتركيا في شمال شرقى سوريا ، خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لاطلاع التحالف الدفاعي على الاتفاق.

    وقال ستولتنبرج: "أرحب بأن اثنين من أعضاء حلفاء الناتو ، الولايات المتحدة وتركيا ، اتفقتا سويا على طريقة للمضي قدمًا إلى الأمام " ، وأضاف قائلاً : "نعلم جميعًا ونفهم أن الوضع في شمال شرقى سورية هش وصعب ، لكنني أعتقد أن هذا

    البيان يمكن أن يساعد في تخفيف حدة الوضع ".

    ينس ستولتنبرج سوريا العدوان التركي حلف شمال الأطلسي

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