الناتو يرحب باتفاق وقف العدوان التركي على سوريا

بروكسل - (د ب أ):

رحب أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، الجمعة، بوقف اطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وتركيا في شمال شرقى سوريا ، خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لاطلاع التحالف الدفاعي على الاتفاق.

وقال ستولتنبرج: "أرحب بأن اثنين من أعضاء حلفاء الناتو ، الولايات المتحدة وتركيا ، اتفقتا سويا على طريقة للمضي قدمًا إلى الأمام " ، وأضاف قائلاً : "نعلم جميعًا ونفهم أن الوضع في شمال شرقى سورية هش وصعب ، لكنني أعتقد أن هذا

البيان يمكن أن يساعد في تخفيف حدة الوضع ".